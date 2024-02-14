قادرون على حفظ أمننا القومي.. برلماني: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المخططات الصهيونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشعب المصري يقف كاملًا خلف القيادة السياسية في أي قرارات وإجراءات ستقوم باتخاذها دفاعًا عن أمننا القومي وحدودنا، وحفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية التي يسعى لها الكيان الصهيوني المحتل.

وأضاف القطامي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الكيان الصهيوني يستفز مشاعر المصريين والعرب أجمعين، بالهجوم على رفح المكتظة بالسكان الفلسطينيين، وإحداث كوارث إنسانية غير مسبوقة، مؤكدًا أن هذه التصرفات تدل على الإجرام الذي يتمتع به وانتهاكه كل المعايير الخاصة بحقوق الإنسان.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الشعب المصري في الأزمات يظهر معدنه، ويقف على قلب رجل واحد، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تواجهه؛ فإنه يدعم قيادته السياسية في أي قرارات ستقوم باتخاذها.

واختتم القطامي بتأكيد ثقته التامة بأن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك المخططات، وندرك جيدًا أننا قادرون على حفظ أمننا القومي، مشددًا على الدعم الكامل للقيادة السياسية والوقوف خلفها صفًّا واحدًا لمواجهة ما يُحاك ضد الدولة المصرية وتصفية القضية الفلسطينية.