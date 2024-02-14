بعد صور الأقمار الصناعية.. الأرصاد توجه تحذيرا لأهالي "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ" بسبب الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من خلال متابعة آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تبين استمرار وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق من: "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وبحسب بيان للهيئة على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أضافت أن السحب الممطرة تتواجد على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، لافتة إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

وِأشارت إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الآن بلغت 17 درجة مئوية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت قد كشفت عن طقس الـ3 أيام المقبلة، إذ أكدت أن درجات الحرارة تنخفض على كافة أنحاء الجمهورية خلال تلك المدة ويسود طقس مائل للبروة نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات الوادي الجديد ووسط سيناء.

وتابعت: يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأثربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

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