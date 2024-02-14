شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يعلن زيادة الميزة التأمينية لصندوق الزمالة لتصل 42 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، زيادة القيمة المالية للميزة التأمينية، التى يحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد من صندوق الزمالة بنقابة المعلمين، إلى 42 ألف جنيه، بزيادة 5 ألاف جنيه عن آخر زيادة تم اقرارها العام الماضى.

وأكد نقيب المعلمين، خلال كلمته، أن الزيادة الجديدة تطبق على الخارجين إلى المعاش بدءا من أول يناير 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لنقابة المعلمين بحضور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مع رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، لإعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالى، التى على أثرها تم اعتماد زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 42 ألف جنيه.

ووجه نقيب المعلمين الشكر لمسئولى فرعيات النقابة بجميع المحافظات، على الجهود الكبيرة التى يبذلها أعضاء النقابة وفرعياتها، من أجل خدمة المعلم، الذى يستحق الكثير منا جميعا باعتباره عمادا رئيسيا لمجتمعنا المصرى وصاحب رسالة سامية بتربية وتعليم الأجيال.

وأوضح "الزناتى"، أن مجلس النقابة الحالى وضع قاعدة أساسية منذ عام 2014 ، مستمرة حتى العام الحالى 2024 ، بعمل دراسة اكتوارية مطلع كل عام يقوم بها أحد الخبراء الماليين المعتمدين، يتحدد على أثرها زيادة مالية سنويا فى الميزة التأمينية لصندوق الزمالة وهو المبلغ المالى الذي يحصل عليه المعلم عند بلوغه سن المعاش، وظل 13 ألف جنيه لمدة 10 سنوات، وقرر المجلس الحالى زيادته سنويا حتى وصلنا حاليا 42 ألف جنيه، بالإضافة لزيادة المخصصات المالية للخدمات التى تقدمها النقابة للمعلمين، منها القرض الحسن وقرض الزواج، وجميعها دون فوائد، بجانب الإعانات المالية لأصحاب الأمراض المستعصية، وإعانة الوفاة بحادث، ودعم العمرة للأعضاء.

وقال نقيب المعلمين فى كلمته خلال المؤتمر ، أن إجمالى ماتم انفاقه من صندوق الزمالة على الميزة التأمينية والخدمات تجاوز 13 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، منها 7 مليارات و 577 مليون جنيه على الميزة التأمينية منذ عام 2014 وحتى الآن ، واستحداث عدد من الامتيازات مثل الاعانات المرضية للأمراض المستعصية ويتم منح المعلم 20 ألف جنيه منحه لا ترد ، وإجمالى ماتم صرفه فى هذا البند فقط، يتجاوز 221 مليون جنيه، وقمنا بزيادة قيمة القرض الحسن ليصل إلى 15 ألف جنيه يسدد على 60 شهرا بدون فوائد.

وأضاف نقيب المعلمين، خلال المؤتمر ، أننا رفعنا قيمة خدمات الوفاة بحادث، حيث تمنح النقابة أسرة المعلم 40 ألف جنيه إعانة عاجلة ، بجانب مبلغ الميزة التأمينية الذى وصل إلى 42 ألف جنيه حاليا.

وقال خلف الزناتي النقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، إن دعم العمرة ارتفع من 2 مليون و 250 ألف جنيه ليصبح حاليا 15 مليون جنيه، حيث توفر النقابة رحلات العمرة بـ 3 مستويات يتم دعمهم جميعا بمبالغ 10، 9 - 8 آلاف جنيه.

وبالنسبة لملف المعاشات، قال نقيب المعلمين، إن المجلس الحالى واجه فى بداية عمله فى يونيو 2014، عجزا وصل إلى 61 مليون جنيه فى قيمة الدفعة المستحقة للمعاشات، والتى يتم صرفها كل 3 أشهر ، ونجحنا فى تدبير المبالغ المستحقة ، ويتم حاليا صرف المعاشات بشكل منتظم ، رغم الصعوبات الكبيرة التى يواجهها مجلس إدارة النقابة نتيجة خروج عدد كبير للمعاش يصل إلى 60 ألف معلم سنويا ويتوقف دفع اشتراكاتهم التى تعد البند الرئيسي لتمويل صندوق المعاشات.