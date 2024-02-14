شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق معارض "أهلا رمضان 2024" غدا الخميس بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، دفعة شاحنات مساعدات جديدة تدخل من معبر رفح فى طريقها إلى قطاع غزة.. فيما يزور الرئيس التركى أردوغان القاهرة ويلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتنطلق معارض "أهلا رمضان 2024" غدا الخميس بجميع المحافظات، فيما أعلنت وزارة التموين اتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ2150 محلًا.. والتخفيضات تصل لـ60% على بعض المنتجات.

وإلى أهم الأخبار

دفعة شاحنات مساعدات جديدة تدخل من معبر رفح فى طريقها لغزة

شهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اليوم الأربعاء، مرور دفعة مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات مصرية فى طريقها من الجانب المصرى للجانب الفلسطيني.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح، انه تم صباح اليوم تسيير دفعة شاحنات مساعدات جارى تحريكها فى طريقها لقطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصرى.

موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يختتم النادى الأهلى اليوم الأربعاء تدريباته فى القاهرة استعدادا للسفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبلة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

رئيس البرازيل يصل القاهرة فى جولة تشمل مصر وإثيوبيا

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، في زيارة رسمية للقاهرة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين ويزور مقر جامعة الدول العربية، وذلك خلال جولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا، فى الفترة من 14 إلى 18 فبراير لتعزيز الأجندة الدولية للبرازيل مع الدول الإفريقية، سعياً إلى توسيع التحالفات من خلال أجندة جنوبية مشتركة مؤيدة للعالمية.

وزارة الصحة تكشف تفاصيل هامة عن الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن التهاب الشعب الهوائية هو عبارة عن تهيج مستمر في بطانة القصبات الهوائية وغالبا يكون بسبب التدخين.

"أردوغان" فى القاهرة لأول مرة منذ أكثر من 11 عامًا للقاء الرئيس السيسى.. الزعيمان يبحثان مختلف آليات التعاون الثنائى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ أكثر من 11 عامًا عندما زارها فى عهد الإخوان، وهو رئيس لوزراء تركيا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.

انطلاق معارض "أهلا رمضان 2024" غدا الخميس بالمحافظات

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لانطلاق معارض "أهلا رمضان2024"، اعتبارا من غدا الخميس بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت الوزارة عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة.

سعر جرام الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3650 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب فى مصر اليوم استقرار عند مستويات الإغلاق انش، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3650 جنيها وسط تغيرات فى حجم العرض والطلب بالأسواق فى مصر.

وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم للدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية لاختيار مدراء المدارس

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه تم تشكيل لجنة من المركز القومي للامتحانات لمتابعة المديرين الجدد والاستماع إلى أفكارهم في التطوير، والذين تم تكليفهم بالإدارة المدرسية ضمن المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة والذين تسلموا العمل خلال الفترة الماضية باجمالى 350 مدير مدرسة.

هيئة الاستشعار من البُعد تستقبل أول صور من القمر الصناعى المصرى التجريبى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نجاح مصر في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي Nexsat-1 بالتعاون مع شركة BST الألمانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيا الفضاء وصناعة الفضاء في مصر وبناء القدرات والبنية التحتية لهذا القطاع التكنولوجي المُتطور.

ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ2150 محلًا.. والتخفيضات تصل لـ60% على بعض المنتجات

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، لتوفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل وتقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بإصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوي بالمحافظات المختلفة، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، شريطة أن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ازاى تحصل على كوبونات سلعية من "التموين" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات سلعية لاتاحتها بالمنافذ التابعة للوزارة خلال الأيام المقبلة ليقوم القادرين بشرائها لتوزيها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازى مع انطلاق معارض "أهلا رمضان" 2024، منتصف شهر فبراير الجارى.

المدارس توجه طلبة الثانوية العامة بسرعة تسليم استمارة التقدم للامتحانات

وجهت المدارس طلاب الثانوية العامة بسرعة تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، والأوراق المطلوبة مع الاستمارة، مشددة على أهمية انتهاء الطلاب من تسليم الاستمارات والأوراق حتى يتم مراجعتها من قبل شئون الطلبة فى المدارس قبل إرسال الاستمارات إلى لجان النظام والمراقبة، مؤكدة أنه يتم مراجعة الاستمارات من قبل الكنترولات وتصنيفها حسب الشعب واللغة الأجنبية الثانية وحصر أعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات.

50 قرشا سعر تذاكر المترو لذوى الهمم وتخفيض 50% بالقطارات.. انفوجراف

تقدم وزارة النقل عدة خدمات مميزة لذوى الهمم والمعاقين، بالإضافة إلى تخفيضات على سعر التذكرة بكل وسائل النقل، منها الحجز بخطوط المترو أو السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها

تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المالي الماضي 2023، الأمر الذى ساهم تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

كولر يبحث مع معاونيه برنامج الأهلى فى الجزائر لمباراة بلوزداد

يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه خطة التحضير التي يخوضها فريقه في الجزائر استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، سواء الحصص التدريبات أوالخطط التي ينوي تطبيقها مع اللاعبين في المران الوحيد الذي سيخوضه في الجزائر قبل الموقعة المرتقبة .