شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: 566 ألف مستحق للمعاشات ونتأخر عن صرفها "غصب عننا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة "غصب عنها" تتأخر في صرف المعاشات عن موعدها، وأحيانا تضطر إلى تأخير صرف معاشات الورثة، لافتا إلى أن النقابة لديها حصر لأعداد الذين أحيلوا على المعاش منذ عام 2015، حيث أصبح الآن أعداد المستحقين للمعاش من الورثة حوالى 192 ألف، وبإضافة الأعضاء على المعاش تصل الأعداد إلى إجمالى 566 ألف مستحق للمعاش، وبالتالى فقدت النقابة من هذه الأعداد سدادهم 4.5 جنيه قيمة الاشتراكات، و2% مكافأة امتحانات، وبالتالى أصبحت الموارد ضعيفة.

وأضاف الزناتى، أن النقابة تجرى تطويرات للمصايف فى الأسكندرية ورأس البر، لافتا إلى أنه تم صرف نحو 3 ملايين جنيه على مصيف رأس البر فى 2023، فيما تم صرف هذا العام 4 ملايين جنيه، ومصيف الأسكندرية خلال العامين تم صرف نحو 4 ملايين، بإجمالى 11 مليون جنيه على المصايف لتحسين الخدمة للأعضاء.

واستطرد: أما المستشفى، فلم تتلق النقابة أى مستحقات لها من المستأجرين، لذا حصلت على حكم قضائى ضدهم، بل بالعكس فقد سددت النقابة لهم 2.5 مليون جنيه مديونية فاتورة الكهرباء لعدم إحداث أى خلل أو تضرر أى حالات بالمستشفى، كما تلقت النقابة حكم صادر ضدها لعدم سداد المستأجرين فواتير الأدوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لنقابة المعلمين بحضور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مع رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، لاعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالى، والتى على أثرها تم اعتماد زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 42 ألف جنيه.