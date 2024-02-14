شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: 566 ألف مستحق للمعاشات ونتأخر عن صرفها "غصب عننا" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الزناتى، أن النقابة تجرى تطويرات للمصايف فى الأسكندرية ورأس البر، لافتا إلى أنه تم صرف نحو 3 ملايين جنيه على مصيف رأس البر فى 2023، فيما تم صرف هذا العام 4 ملايين جنيه، ومصيف الأسكندرية خلال العامين تم صرف نحو 4 ملايين، بإجمالى 11 مليون جنيه على المصايف لتحسين الخدمة للأعضاء.
واستطرد: أما المستشفى، فلم تتلق النقابة أى مستحقات لها من المستأجرين، لذا حصلت على حكم قضائى ضدهم، بل بالعكس فقد سددت النقابة لهم 2.5 مليون جنيه مديونية فاتورة الكهرباء لعدم إحداث أى خلل أو تضرر أى حالات بالمستشفى، كما تلقت النقابة حكم صادر ضدها لعدم سداد المستأجرين فواتير الأدوية.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لنقابة المعلمين بحضور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مع رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، لاعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالى، والتى على أثرها تم اعتماد زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 42 ألف جنيه.
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