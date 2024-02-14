شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الرئيس التركى أردوغان تهبط فى مطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى مطار القاهرة الدولى.

تجمع مصر وتركيا منذ عقود علاقات متميزة وعريقة ضاربة فى عمق التاريخ، وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا محطات لإعادة بناء الثقة، وتحركات مكثفة استهدفت وضع الأسس والمحددات التى تحكم إعادة بناء العلاقات المصرية التركية.

فكانت النتيجة العملية لهذه الجهود إعلان البلدين فى 4 يوليو 2023 رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء مرورًا بمباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى 10 سبتمبر 2023 على هامش قمة مجموعة العشرين فى نيودلهى، ووصولًا إلى الزيارة الحالية للرئيس التركى إلى القاهرة.