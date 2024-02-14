جاره طعنه بسكين.. كشف ملابسات مقتل مالك محل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لاعتدائه على آخر خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (مالك محل منظفات توفى إثر إصابته بجرح طعني بالجسم)، (فني ريسيفرات) مقيمان بدائرة القسم؛ لوجود خلافات حول الجيرة قام خلالها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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