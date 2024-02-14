24 مارس.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مسجد الفتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة المتهم حسن سعيد محمد إمام في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، لجلسة 24 مارس؛ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار، وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات في القضية، وأمرت المحكمة بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة على ذمة القضية.

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