حريق بخزان مازوت داخل مصنع أسمنت بطرة بكورنيش النيل.. والحماية المدنية تسيطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب داخل مصنع أسمنت طرة بكورنيش النيل بالمعادي.

تلقي قسم شرطة المعادي، اخطاراً من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع أسمنت طرة بكورنيش النيل، بخزان مازوت.

وانتقلت أجهزة الأمن، وقوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، ونجحوا في السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وبسؤال مسئول الموقع أفاد بأنه أثناء قيام إحدى المعدات بهدم خزان مازوت من الخرسانه، حدث شرر أسفر عن اشتعال النيران ببقايا المازوت بالخزان دون إصابات أو تلفيات، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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