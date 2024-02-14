ضبط متهمين بحوزتهم 34 كجم مخدرات وأسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان و دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 13 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– بندقية خرطوش – 4 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين (لأحدهم معلومات جنائية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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