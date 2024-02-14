قُدرت بـ5.2 مليون.. ضبط متهمين بحوزتهم 605 طربة حشيش و 10 آلاف قرص ترامادول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة أول العامرية، الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 متهمين بحوزتهم (605 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60.500 كيلو جرام - مبلغ مالي- 10آلاف قرص مخدر لعقار التامول).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5.2 مليون جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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