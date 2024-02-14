الألبان والجبن أساسيات في سحور المصريين.. "الزراعة" تكشف موعد انخفاض الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عبد الرشيد غانم، المشرف العام على مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، إن أسعار الألبان والجبن ومشتقاتها ستشهد انخفاضًا يتراوح من 7 إلى 8%، وذلك مع مطلع مارس 2024.

وأوضح غانم، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن شهر مارس من كل عام يعد ذروة الوفرة في منتجات الألبان؛ إذ تشهد فيه الأسواق توافر كميات وفيرة من الجبن ومشتقاتها، نظرًا لتوافر العلف الأخضر بكميات كبيرة في ذات الفترة وما قبلها

وأشار المشرف العام على مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، إلى أنه من المزمع توافر الألبان ومشتقاتها بكميات كبيرة داخل الأسواق خلال شهر رمضان؛ الأمر الذي سيؤتي ثماره بحالة من الاستقرار في أسعارها على المواطنين.

يأتي ذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الألبان والجبن في الأسواق، خلال الفترة الماضية؛ إذ تجاوزت نسبة الزيادة 100% في بعض أسعار الجبن ومشتقاتها، داخل الأسواق مقارنةً بالعام الماضي.

وتسببت الزيادة في حالة من القلق بين المواطنين بمختلف المحافظات؛ إذ دفعتهم للتساؤل عن مصير تلك الزيادات التي ضربت الأسواق، تزامنًا مع دخول شهر رمضان الكريم، الذي تعد فيه تلك المنتجات أساسيات وجبة السحور.

يُذكر أن أسعار الألبان ومشتقاتها شهدت ارتفاعًا بمختلف الأسواق خلال الفترة الماضية، ورجحَ بعض التجار وأصحاب محلات الجبن أن الزيادات الأخيرة جاءت نتيجة كثرة الطلب على المنتجات اللبنية خلال فترات البرد وإضافة الأزمة الدولارية.