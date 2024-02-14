مراسم استقبال رسمية للرئيس أردوغان في قصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وشهدت مراسم الاستقبال داخل قصر الاتحادية عزف للنشيد الوطني وضربات المدفعية كنوع من أنواع الترحيب بالرئيس التركي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات موسعة مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، استقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مطار القاهرة.

ويذكر أن تلك الزيارة تعد الأولى التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر منذ أكثر من عشر سنوات لتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.