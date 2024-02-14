وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام ويتابع عمل وحدة الأشعة المقطعية متعدد الفحوصات

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مستشفى إمبابة العام؛ لمتابعة سير العمل ومتابعة عمل وحدة الاشعة المقطعية متعدد الفحوصات المقدمة من حكومة كندا، وذلك بحضور لويس دوما سفير كندا بالقاهرة واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزير تفقد أقسام المستشفى وأطمأن على تقديم كافة أوجه الرعاية للمرضي، حيث تضم المستشفى عدة أقسام متخصصة منها (زراعة الأسنان، والأبحاث الإكلينيكية، والتغذية الوريدية، وجراحات التجميل والحروق، ومناظير الجهاز الهضمي، ومناظير الجراحة العامة).

وأضاف أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 273 سريرًا ما بين أسرة رعاية متوسطة ومركزة، ورعاية أطفال والحروق، بالإضاقة إلى 12 غرفة عمليات مجهزة .. منوهًا بأن الحكومة الكندية قدمت مجموعة من الأجهزة المقطعية لثلاث مستشفيات (إمبابة العام، ومنوف العام وكفر الزيات العام).

وأوضح أن وحدة الأشعة المقطعية الجديدة مجهزة بأحدث معدات التصوير المقطعي، وتعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي في الفحوصات سواء العادية أو بالصبغة، بالإضافة إلى وحدة تحكم ومعالجة الصور لتسهيل إجراءات الفحوصات.. مشيرًا إلى أن الجهاز مجهز بحاقن أتوماتيك "انجيكتور".

وأعرب السفير الكندي بالقاهرة عن سعادته بدعم المنظومة الصحية في مصر، مؤكدًا أن بلاده ثابتة في دعمها لمصر والمبادرات التي تعطي الأولوية للمساواة بمجال الصحة، مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية الكندية.

وأعرب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن سعادته بمشاركة وزارة الصحة والحكومة الكندية؛ لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مصر.

وأشار إلى أنه من خلال المشروع المشترك نجح البرنامج في شراء وتركيب ثلاثة أجهزة مسح مقطعية متطورة بمرافق الرعاية الصحية الرئيسية في محافظات (القاهرة، والمنوفية والغربية)، حيث تقدم خدمات مجانية تشمل التشخيص المبكر واتخاذ قرارات العلاج الدقيقة وفي الوقت المناسب ودعم التعافي.