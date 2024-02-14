الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد تامر جلال؛ للتعزية في وفاة ألفت حسين كامل، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وشهدت مراسم الاستقبال داخل قصر الاتحادية عزف للنشيد الوطني وضربات المدفعية كنوع من أنواع الترحيب بالرئيس التركي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مباحثات موسعة مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء.