شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مادة التاريخ للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الثانى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج مادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثانى 2023/2024، كالتالى: - توزيع منهج التاريخ للصف الأول الثانوى - منهج شهر فبراير 2024. - الوحدة الثالثة : حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا. - الدرس الأول : حضارة بلاد العراق القديم . - الدرس الثاني: حضارة فينيقيا . شهر مارس 2024 - الوحدة الرابعة : حضارة اليونان وحضارة الرومان. - الدرس الأول : الحضارة اليونانية (الإغريقية). - الدرس الثاني: مصر تحت حكم البطالمة. منهج شهر إبريل 2024 - تابع الوحدة الرابعة : حضارة اليونان وحضارة الرومان. - الدرس الثالث : الحضارة الرومانية. - الدرس الرابع : مصر تحت حكم الرومان. - شهر مايو 2024 يتم تخصيصه للمراجعة النهائية علي منهج الترم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الثاني. توزيع منهج التاريخ الصف الثاني الثانوي منهج شهر فبراير 2024 - الوحدة الثالثة : مصر والدول المستقلة. - الدرس الأول : مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة . - الدرس الثاني: مصر في عصري الطولونيين والاخشيديين. منهج شهر مارس 2024 - تابع الوحدة الثالثة : مصر والدول المستقلة - الدرس الثالث : مصر في عصر الفاطميين . - الدرس الرابع : مصر في عصري الأيوبيين والمماليك . - الوحدة الرابعة : الحضارة الإسلامية وإسهاماتها - الدرس الأول : النظام السياسي والإداري . منهج شهر إبريل 2024 - تابع الوحدة الرابعة : الحضارة الإسلامية وإسهاماتها. - الدرس الثاني: النظام المالي . - الدرس الثالث : الحياة الاقتصادية والاجتماعية . - الدرس الرابع : الحياة العلمية وفنون العمارة . وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن شهر مايو 2024 يخصص للمراجعة العامة وتعقد فيه امتحانات الفصل الدراسي الثانى 2024.

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