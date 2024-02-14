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مقرر مادة التاريخ للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الثانى 2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج مادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثانى  2023/2024، كالتالى:

 

- توزيع منهج التاريخ للصف الأول الثانوى

- منهج شهر فبراير 2024.

 

- الوحدة الثالثة : حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا.

 

- الدرس الأول : حضارة بلاد العراق القديم .

 

- الدرس الثاني: حضارة فينيقيا .

 

شهر مارس 2024

 

- الوحدة الرابعة : حضارة اليونان وحضارة الرومان.

 

- الدرس الأول : الحضارة اليونانية (الإغريقية).

 

- الدرس الثاني: مصر تحت حكم البطالمة.

 

منهج شهر إبريل 2024

 

-  تابع الوحدة الرابعة : حضارة اليونان وحضارة الرومان.

 

- الدرس الثالث : الحضارة الرومانية.

 

- الدرس الرابع : مصر تحت حكم الرومان.

 

- شهر مايو 2024 يتم تخصيصه للمراجعة النهائية علي منهج الترم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

 

توزيع منهج التاريخ الصف الثاني الثانوي 

منهج شهر فبراير 2024

 

- الوحدة الثالثة : مصر والدول المستقلة.

 

- الدرس الأول : مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة .

 

- الدرس الثاني: مصر في عصري الطولونيين والاخشيديين.

 

منهج شهر مارس 2024

 

- تابع الوحدة الثالثة : مصر والدول المستقلة

 

- الدرس الثالث : مصر في عصر الفاطميين .

 

- الدرس الرابع : مصر في عصري الأيوبيين والمماليك .

 

- الوحدة الرابعة : الحضارة الإسلامية وإسهاماتها

 

- الدرس الأول : النظام السياسي والإداري .

 

منهج شهر إبريل 2024

 

- تابع الوحدة الرابعة : الحضارة الإسلامية وإسهاماتها.

 

- الدرس الثاني: النظام المالي .

 

- الدرس الثالث : الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

 

- الدرس الرابع : الحياة العلمية وفنون العمارة .

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن شهر مايو 2024 يخصص للمراجعة العامة وتعقد فيه امتحانات الفصل الدراسي الثانى 2024.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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