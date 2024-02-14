شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مادة التاريخ للصفين الأول والثانى الثانوى للترم الثانى 2024 والان مع تفاصيل الخبر
- توزيع منهج التاريخ للصف الأول الثانوى
- منهج شهر فبراير 2024.
- الوحدة الثالثة : حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا.
- الدرس الأول : حضارة بلاد العراق القديم .
- الدرس الثاني: حضارة فينيقيا .
شهر مارس 2024
- الوحدة الرابعة : حضارة اليونان وحضارة الرومان.
- الدرس الأول : الحضارة اليونانية (الإغريقية).
- الدرس الثاني: مصر تحت حكم البطالمة.
منهج شهر إبريل 2024
- تابع الوحدة الرابعة : حضارة اليونان وحضارة الرومان.
- الدرس الثالث : الحضارة الرومانية.
- الدرس الرابع : مصر تحت حكم الرومان.
- شهر مايو 2024 يتم تخصيصه للمراجعة النهائية علي منهج الترم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
توزيع منهج التاريخ الصف الثاني الثانوي
منهج شهر فبراير 2024
- الوحدة الثالثة : مصر والدول المستقلة.
- الدرس الأول : مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة .
- الدرس الثاني: مصر في عصري الطولونيين والاخشيديين.
منهج شهر مارس 2024
- تابع الوحدة الثالثة : مصر والدول المستقلة
- الدرس الثالث : مصر في عصر الفاطميين .
- الدرس الرابع : مصر في عصري الأيوبيين والمماليك .
- الوحدة الرابعة : الحضارة الإسلامية وإسهاماتها
- الدرس الأول : النظام السياسي والإداري .
منهج شهر إبريل 2024
- تابع الوحدة الرابعة : الحضارة الإسلامية وإسهاماتها.
- الدرس الثاني: النظام المالي .
- الدرس الثالث : الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
- الدرس الرابع : الحياة العلمية وفنون العمارة .
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن شهر مايو 2024 يخصص للمراجعة العامة وتعقد فيه امتحانات الفصل الدراسي الثانى 2024.
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