أردوغان: تركيا ستواصل مع مصر إعادة إعمار غزة مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه على المجتمع الدولي ألا يسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأضاف أردوغان،خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي، الأربعاء، بقصر الاتحادية، أن تركيا سوف تواصل مع مصر إعادة إعمار غزة مجددًا.

وأوضح الرئيس التركي، أن تركيا أرسلت ما يزيد عن 31 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى تقديره جميع الجهات المصرية في هذا الأمر، وموجهًا الشكر إلى الهلال الأحمر المصري، ووزارة الصحة، وكل الجهات المصرية بهذا الأمر.

وأشار، إلى أن إدارة نتنياهو تستمر في مجازرها، وعليها أن تكف عن المجازر في رفح أيضًا.

وتابع أردوغان: أقدر دعم مصر لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، وعازمون على الاستمرار في التنسيق والتعاون مع مصر في التباحث حول كل قضايا غزة،

وأكمل الرئيس التركي، أن الخبراء يتحدثون فيما بينهم حول بناء مستشفى ميداني في غزة، مشيرًا إلى دعمه هذا القرار.