أردوغان: عازمون على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه تباحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم؛ بهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت.

وأضاف "أردوغان"، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أنه يوجد عزم على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر بحدود 3 مليارات دولار حاليا.

وأوضح الرئيس التركي أنه تم تبادل الآراء حول إمكانية اتخاذ تدابير إضافية؛ لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي،مشيرًا إلى أن الصناعات العسكرية والدفاعية تعتبر مجالًا أثبتت تركيا قوتها فيه.

وأكد، أنه يمكن تطوير العلاقة بين مصر وتركيا أيضًا بناًء على الطاقات الكامنة بينهم، خاصة في مجال الطاقة وتعزيز الروابط بين البلدين في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية، قائلًا «سنبذل قصارى جهدنا».