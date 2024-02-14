السيسي: أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل المقبل؛ لمواصة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بقصر الاتحادية:"يهمني كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولًا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة؛ ليتسنى لنا جميعًا التعاون وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها".

وأوضح السيسي:"أكدنا خلال المباحثات، اهتمامنا المشترك بالتعاون في أفريقيا، والعمل على دعم مساعيها؛ للتنمية، وتحقيق الاستقرار والازدهار".