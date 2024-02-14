أردوغان: لنا مع مصر تاريخ مشرّف ونسعى للارتقاء بالعلاقات للمسار اللائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته بتواجده في القاهرة بعد فترة طويلة.

وأضاف "أردوغان"، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الأربعاء:"أتقدم بالشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال"، متابعا:"لنا مع مصر تاريخ مشترك ونريد أن نرتقي بالعلاقات للمسار اللائق".

وتابع:"رفعنا مستوى تعاوننا إلى مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى، وأقدر دعم مصر لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة".

ادية والاجتماعية، التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة.