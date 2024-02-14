70 مليار جنيه.. "القومية للبريد": الهيئة عانت الفترة الأخيرة من عمليات سحب الأرصدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال خالد إمام يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالي، إن الهيئة عانت كثيرا خلال الفترة الأخيرة من عمليات سحب الأرصدة، لافتًا إلى أنه منذ من مارس 2022 وحتى يناير 2024، تم سحب مبالغ مالية من أرصدة المودعين بلغت 70 مليار جنيه كاش تقريبًا، مع العلم أن الهيئة لا تمتلك شهادات، بل حساب توفير.

وأضاف يوسف، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية للبريد المصرى، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، أن الضغوط التضخمية وتحرير سعر الصرف خلال هذه الفترة نتج عنه سحب هذه المبالغ الضخمة، وغيرها من الأسباب الخاصة بالمودعين، وحتى يونيو 2023 بلغت أرصدة المودعين 266 مليار جنيه، شاملين الفوائد التي يتم إيداعها أخر العام على الرغم أن هذه الفوائد قيد دفتري، وهذا يمثل انخفاض كبير فى الأرصدة".

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للشمول المالي، إلى أن الهيئة كانت تتخطى خطتها الاستثمارية كل عام تقريبا 5 مليار جنيه، وهناك طفرة كبيرة فى القطاع تتطلب زيادة الخطة الاستثمارية التوسع فيها، والاستثمارات المالية منذ 30 يونيو 2022 بعد ما كانت 84 مليار انخفضت لـ 48 مليار جنيه، على الرغم من حصول الهيئة على قرض قصير الأجل بـ 20 مليار جنيه لمواجهة هذا العجز، وجار العمل لزيادته 5 مليار جنيه أخرى لمواجهة هذه الأزمة، لافتا إلى أن فوائد بنك الاستثمار دفترية وليست كاش، وهى 8% التى تحصل عليها الهيئة.