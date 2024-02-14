الكهرباء تنهي حياة أربعيني في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء مركز العياط جنوب الجيزة اليوم الأربعاء.

تلقى مأمور مركز العياط إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى جثة أربعيني.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع ربيع رضا 42 سنة إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية كفر شحاتة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

علاقة صداقة كلمة السر.. حل لغز جريمة كمبوند الأثرياء بأكتوبر

حملن سفاحًا.. إحالة طبيب شهير للجنايات لإجراؤه عمليات إجهاض

"كلوا البط والحمام".. قصة سرقة شقة عريس ليلة الدخلة بالمنوفية

"جثة وبركة دماء وسط الشارع".. حكاية مقتل الأسطى "روشه" في أتوبيس برطس (فيديو وصور)

غدر صديق الأب.. أوهم الصغيرة بالحب وعاشرها كالأزواج