شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 11 مواطنا أردنيا من قطاع غز‬⁩ة إلى ⁧‫مصر‬⁩ عبر معبر ⁧‫رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ⁧‫مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إجلاء 11 مواطناً أردنياً اليوم /الأربعاء/ من أصل 54 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غز‬⁩ة إلى ⁧‫مصر‬⁩ عبر معبر ⁧‫رفح.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 9 أردنيين من أصل 11 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح ثم إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

وقال القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان ..مضيفا إن شخصين آخرين من أولئك الذين تم إجلاؤهم وصلا إلى القاهرة..مشيرا إلى أن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 723 شخصاً من أصل 1184 مسجلين على قوائم الوزارة.

وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لايزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.