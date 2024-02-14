"عورتني في منطقة حساسة".. التحريات تكشف حقيقة بلاغ عامل اتهم زوجته بالتعدي عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

اتهم أحد الأشخاص، زوجته وأسرتها بالتعدي عليه ضربًا في منطقة المعادي، وإحداث إصابات به منها جرح متهتك بكيس الصفن الأيسر لعضو حساس بجسده.

وأبلغ المجني عليه قسم شرطة المعادي، بتضرره من زوجته وأسرتها، واتهمهم بالاعتداء عليه وإصابته.

وبسؤال الزوجة وأسرتها أنكروا اتهام الزوج لهم.

وبعمل التحريات تبين أنه قام بإحداث إصابتة بنفسه، وأضافت التحريات أنه ارتكب الواقعة؛ لقيامها برفع دعوى طلاق للضرر.

جرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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