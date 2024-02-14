فتاة تتهم شابين باغتصابها في النزهة.. والمتهمان: بمزاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شابين لاتهامهما باستدراج فتاة واغتصابها بمنطقة النزهة.

ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة من فتاة بتعرضها للاغتصاب من شابين عقب قيامهما باستدراجها لشقة بمنطقة النزهة والاعتداء عليها جنسيا.

على الفور تمكن رجال المباحث من ضبط الشخصين المتهمين في الواقعة، وبمواجهتهما أفادا أن كل شيئ تم بالاتفاق بينهم وبين الفتاة، ولم يعتديا عليها كرها وأفاد أحدهما قائلا :- "هي جت معانا بمزاجها".

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وإحالة الفتاة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها للوقوف على ملابسات الواقعة.

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