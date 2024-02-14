"حشيش وتامول بـ 32 مليون جنيه".. كيف أوقعت الداخلية عصابة "الكيف" بالسويس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس لحيازتهما كمية كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الاتجار وتُقدر قيمتها بالملايين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

نجح رجال الأمن في استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 300 ألف قرص مخدر لعقار "تامول" – 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 32,100,000 مليون جنيه تقريبا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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