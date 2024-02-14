أحمد موسى عن زيارة أردوغان: لم تكن متوقعة منذ 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تحركا كبيرا في العلاقات المصرية التركية، وشهدت السنوات الماضية جهدا كبيرا من رئيسي المخابرات في البلدين من أجل التنسيق والتشاور لعودة العلاقات مرة أخرى بين البلدين.

وأضاف موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن ما شهدته القاهرة اليوم بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والاستقبال الكبير له من الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية، لم يكن أحد يتوقعه منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين، على أن يكون أول اجتماع للمجلس في أبريل المقبل، بزيارة الرئيس السيسي لأنقرة لأول مرة وهو رئيسا لمصر.

وأوضح أن الإعلام المصري دائما مساند للدولة المصرية، وظهر ذلك بشأن العلاقة مع تركيا في فترة من الفترات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لم يتحدث أبدا بسوء عن تركيا والرئيس التركي طيلة هذه السنوات، كما أنه حريصا على العلاقات مع دول العالم وكل رؤساء دول العالم، قائلا:"بنشتغل لصالح بلدنا، والرئيس التركي ضيف كبير".

وأكد أن الإعلام المصري يعمل لصالح بلده ولدعم مواقف الدولة المصرية، مؤكدا أنه لم يكن يحمل أي موقف شخصي من تركيا أو حتى قطر، ولكن الإعلام المصري ينحاز لمواقف الدولة المصرية التي كانت تتعرض لتجاوزات من البعض.

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