ضيفة عزيزة.. انتصار السيسي: ناقشت مع قرينة أردوغان جهود مصر في الحماية المجتمعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعربت السيدة انتصار السيسي، عن ترحيبها بقرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمينة أردوغان.

وقالت في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأربعاء": أرحب بضيفة مصر العزيزة أمينة أردوغان، حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت قرينة الرئيس:"تشرفت بلقاؤها على أرض مصر الغالية، وكان لقاء وحديث زاخر بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن.

وتابعت: قمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال.