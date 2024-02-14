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ضيفة عزيزة.. انتصار السيسي: ناقشت مع قرينة أردوغان جهود مصر في الحماية المجتمعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعربت السيدة انتصار السيسي، عن ترحيبها بقرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمينة أردوغان.

وقالت في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأربعاء": أرحب بضيفة مصر العزيزة أمينة أردوغان، حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت قرينة الرئيس:"تشرفت بلقاؤها على أرض مصر الغالية، وكان لقاء وحديث زاخر بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن.

وتابعت: قمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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