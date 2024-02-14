ذروة الطقس السئ.. "الأرصاد": أمطار تصل رعدية على هذه المناطق غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى غدًا، على موعد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا.

وأوضحت الأرصاد، بحسب منشور لها مُنذ قليل، عبر فيسبوك، استمرار سيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة بحبات البرد، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الأجواء تستمر حتى غدًا الخميس، لتصل إلى ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكانت الأرصاد، أشارت، إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، على أن يكون الطقس غدًا مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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