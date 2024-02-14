الثانوية العامة 2024.. "أمهات مصر" تدعو الطلاب وأولياء الأمور للاستعداد للامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إنه تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني وقرب امتحانات الشهادة الثانوية العامة، يجب متابعة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم ووضع نظام للمذاكرة أولا بأول استعدادا للامتحانات مبكرا.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل وعلى الطلاب الاستعداد لها جيدا، من حيث وضع جدول يومي لمذاكرة مناهجهم حتى لا تتراكم عليهم، خاصة أن المناهج كبيرة وتحتاج لوقت وتركيز لحين الانتهاء من الامتحانات.

وشددت على أولياء الأمور بتهيئة المناخ الملائم لأبنائهم داخل الأسرة من الناحية النفسية والصحية وجو المذاكرة دون وضع الطلاب في ضغوط قد تؤثر على مستوى تحصيلهم العلمي، مؤكده أيضا على ضرورة الأكل الصحي والمشروبات الصحية المفيدة لهم وتقوي الذاكرة.

ودعت أولياء الأمور بعمل مبادرات لخدمة الطلاب سواء بمراجع أو مذكرات أو فيديوهات للمنهج يساعدون به باقي الطلاب ونشرها علي صفحات أولياء الأمور حتى تعم الاستفادة على الجميع، خاصة أن بعض الطلاب لا يستطيعون الحصول على دروس خصوصية مثل باقي زملائهم، داعية المعلمين بنشر المراجع والملخصات الهامة للمنهج خدمة للطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني "المواد التعليمية والتدريبية" في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوي عبر الرابط التالي: اضغط هنا

يتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها.

كما تتيح استنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وانتظم قرابة 25 مليون طالبًا في مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس.

وتستمر وزارة التربية والتعليم في التشديد على مديري المدارس بضرورة رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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