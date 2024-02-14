مستشار وزير العمل يكشف أبرز مميزات منصة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال حسين صبري البكباشي، مستشار وزير العمل للتحول الرقمي، إن المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، تتعدد بها المزايا، وأبرزها الشفافية وسهولة تخليص الأوراق إلكترونيًا.

وأضاف البكباشي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن منصة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، تتميز بإمكانية مطابقة الفاتورة المقدمة مع جهة الإسناد، وفي حال المطابقة يتم الصرف، وحال عدم المطابقة يتم العودة إلى المقاول.

وأوضح مستشار وزير العمل للتحول الرقمي، أنه من حق أي فرد أن يقوم بتسجيل نفسه على المنصة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه لن يتمتع بمميزات العمالة غير المنتظمة إلا الأشخاص المُنتمية لهم.

وتابع: تتميز المنصة بإمكانية التأكد من صحة بيانات الأشخاص، سواء كانوا من ضمن العمالة غير المنتظمة، فيحصلون على حقوقهم، أو كانت البيانات خاطئة فلا يحصل الفرد في هذه الحالة على المميزات.

وأكمل البكباشي، أن المنصة تهدف لميكنة المنظومة وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة.

يذكر أن حسن شحاتة، وزير العمل، شهد الأحد الماضي، إطلاق البث الأوّلي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، داخل مبنى مديرية العمل بالإسكندرية، بحضور محمد كمال وكيل الوزارة بالمحافظة.

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