شركة تجارة الجملة: السكر متوفر ومفيش أزمة نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، حقيقة وجود أزمة في السكر ونقصه في السوق وارتفاع أسعاره حتى 40 جنيهًا.

وأضاف "عبد العزيز" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "مفيش أزمة سكر، والسكر متوفر وجهود الدولة واضحة في ذلك".

وتابع : "بداية من الغد سيكون هناك انطلاق لمعارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية فيه تنسيق كامل وتوفير كافة أنواع السلع الغذائية بمشاركة أكثر من 30 شركة".

وأكمل "من خلال وزارة التموين السكر متاح وعندنا ضخ كميات كبيرة والتي سيتم ضخها تصل إلى 55 ألف طن في السكر في معارض أهلا رمضان و17 ألف طن زيت طعام وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة وأطنان من الأرز أيضًا".

وأوضح أن إتاحة السكر ستعمل على تهدئة للسوق، بالإضافة إلى توفير الكوبونات للسنة الرابعة على التوالي من 50 إلى 250 يشتريها القادرين لغير القادرين مع اقتراب شهر رمضان المبارك".