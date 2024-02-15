"سكر وأرز بالأطنان".. كشف تفاصيل ضبط 730 قضية حجب سلع تموينية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 730 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. وبلغ إجمالي المضبوطات قرابة (660 طن سلعا تموينية أبرزها.

وجاءت المضبوطات كالتالي "59 طن دقيق، 53 طن أرز، 28 طن سكر، 210 أطنان أعلاف حيوانية" – 168 ألف لتر مواد بترولية – 18 ألف عبوة سجائر".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حداها وباشرت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

علاقة صداقة كلمة السر.. حل لغز جريمة كمبوند الأثرياء بأكتوبر

قفل "درج الكومدينو" على رأسها.. قتل بلا رحمة لـ"الطفلة مكة" في السلام

حملن سفاحًا.. إحالة طبيب شهير للجنايات لإجراؤه عمليات إجهاض

"أكبر مني وحطتله 12 قرص فياجرا".. ليلة مقتل مندوب مبيعات على يد زوجته وعشيقها بالظاهر

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم

خلال 72 ساعة.. طريقة تسديد نصف غرامات المرور

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها