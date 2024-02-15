شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بموجة صقيع، كما سجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ 19 درجة للكبرى، و 12 للصغرى.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقت إشارات من رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة تؤكد تعرض مناطقهم لموجة من الطقس السيئ بتنشيط رياح شديدة وسط غيوم في السماء بينما أفاد مسئولي الوحدات المحلية عقب ذلك بسقوط أمطار غزيرة.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رفع حالة الطوارئ على مستوى مدن ومراكز المحافظة بشأن التغيرات المناخية التي تمر بها المحافظة وتعرض غالبية مناطقها لموجة من الطقس السيئ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

كما قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، غداً الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأشارت هيئة الأرصاد المصرية إلى استمرار سيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى اليوم الخميس، لنصل بذلك إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.