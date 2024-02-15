الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو لسيدة ادعت خلاله باعتداء رجال الشرطة عليها بالضرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً ادعاء سيدة بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدي عليها بالضرب أثناء تواجدها بأحد أقسام الشرطة بدمياط لتحرير محضر بغياب كريمتها عن المنزل.

وبالفحص تبين عدم صحة ادعاءات المذكورة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 11 الجاري تقدمت المذكورة مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية ببلاغ لقسم شرطة ثان دمياط بادعاء ترك كريمتها طالبة – 15 عاما لمنزلها وإقامتها طرف طالب - مقيم بدائرة القسم تعرفت عليه عن طريق موقع "فيس بوك" منذ تاريخ 2/2، واتهامها للأخير بتحريض المتغيبة على ذلك، وأنها لم تتقدم ببلاغ بشأن غيابها.

وتم استهداف منزل المشكو في حقه وضبطه، وبرفقته المتغيبة المذكورة التي أقرت تركها سكن والدتها على إثر سوء معاملتها لها واعتيادها التعدى عليها بالضرب، وتوجهها طرف المشكو في حقه وأسرته بإرادتها ولم يصيبها ضرر.

وحاولت المذكورة استلام كريمتها من القسم دون تحرير محضر بالواقعة لوجود خلافات بينها وبين طليقها "والد المتغيبة" وتم رفض مطلبها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيل المشكو في حقه وتسليم المتغيبة إلى والدتها.

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