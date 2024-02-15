محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تبدأ اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية، بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف خلال تأدية عمله، وإحداث إصابات بالطبيب تحتاج لعلاج أكثر من 21 يومًا.

يذكر أن وفد من النقابة العامة للأطباء، كان قد زار طبيب الرعاية المركزة بمستشفى المطرية التعليمي، الذي تم الاعتداء عليه خلال تأدية عمله، من قبل أحد المرافقين لحالة محجوزة بالمستشفى، مما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، وخضوعه لعملية جراحية بالمخ.

واطمأن وفد نقابة الأطباء على الحالة الصحية للطبيب المصاب، مؤكدين تقديم نقابة الأطباء كل سبل الدعم له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه.

وكلف نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة بحضور التحقيقات في النيابة، ومتابعة القضية، مشددًا على دعم نقابة الأطباء للطبيب المعتدى عليه، لحين الحصول على حقه.

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