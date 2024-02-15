تصل لـ 500 ألف جنيه.. غرفة السياحة تكشف أسعار عمرة رمضان 1445 هـ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أسعار عمرة شهر رمضان الكريم 1445هـ.

وأضاف "وحيد"، لـ"الخليج 365"، أن عمرة شهر رمضان يبدأ التقديم لها من الأسبوع المقبل، يكون متوسط البرنامج الاقتصادي من 55 إلى 60 ألف جنيهًا.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الخمس نجوم غرفة رباعية يبدأ من 300 ألف جنيهًا، فيما يصل إلى 500 ألف جنيهًا للغرفة الدبل.

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