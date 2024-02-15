"الأرصاد" تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة: أمطار تصل لحد السيول ورياح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، بحسب بيان صحفي، إن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، تشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 8 إلى 9 درجات مئوية، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وأشارت إلى، أن حالة الطقس خلال الثلاث أيام القادمة، تشهد طقس مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ويرصد "الخليج 365"، خرائط سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة، وفقًا للأرصاد، كما يلي:

الخميس 15 فبراير 2023:

توقعت الأرصاد، أن تشهد حالة الطقس الخميس، سقوط أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من "مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد".

وأضافت الهيئة، أن طقس الخميس، يشهد، سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد، تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر.

الجمعة 16 فبراير 2024

أوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الجمعة، تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأشارت الهيئة، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء، والقاهرة الكبرة، وشمال الصعيد.

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