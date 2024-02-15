اليوم.. جلسة مباحثات بين الرئيس ونظيره البرازيلي بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأكد المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.