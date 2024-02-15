شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح أبوابه مفتوحة.. مرور شاحنات مساعدات جديدة للجانب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اليوم فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة العبور بين الجانبين المصرى والفلسطينى، وكشفت بيانات إدارة معبر رفح، عن أنه يجرى حاليا مرور دفعة مساعدات جديدة تنقلها شاحنات فى طريقها من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى، وانهاء اجراءات دخول مصابين وجرحى لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.

وشهد المعبر خلال الساعات الماضية إدخال 163 شاحنة محملة ب 4500 طنا من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، و4 شاحنات تحمل أكثر من 160 ألف لتر من الوقود وشاحنتين تحملان 80 طن من غاز الطهى الخاص بالمنازل.

وأفادت بيانات حركة مطار العريش أن المطار استقبل عدد 5 طائرات مساعدات جديدة لصالح قطاع غزة مقدمة من دول عمان والامارات وباكستان وبلجيكا وتركيا حملت 185.5 طنا من المواد الغذائية والخيام والمواد الطبية والإغاثية والمكملات الغذائية. أشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرات ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطينى ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا.

وبلغ إجمالى عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى 585 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 575 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية واجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين فى مستشفيات شمال سيناء.