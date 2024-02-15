وزير المالية: "بقول الحقيقة فيما يخص اقتصاد الدولة بس فيه ناس مش فاهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه عندما يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية المالية بالدولة يوجه البعض إليه الحديث بأنه لا يقول الحقيقة.

وأضاف معيط خلال ندوة بجامعة النيل، الخميس: الناس بتقول وزير المالية مش بيقول الحقيقة، لأ بقول الحقيقة، وآسف إني هقول في ناس مش فاهمة.

وأشار وزير المالية خلال لقائه بجامعة النيل، إلى أن الدولة تعمل على حل المشكلات التي في يديها، ولكن هناك مشكلات خارجة عن إرادتها ومثال ذلك الوضع المضطرب في البحر الأحمر وتأثيره على دخل قناة السويس.