حبيبها قدمها لصديقيه.. ماذا حدث لـ"طالبة النزهة" في الشقة المهجورة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل النيابة المختصة تحقيقاتها في واقعة اتهام طالبة لحبيبها واثنين من أصدقائه بالتعدي عليها جنسيًا في النزهة.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا إنها ارتبطت عاطفيًا بالمتهم الأول "س. ا" منذ نحو 6 أشهر، وتقابلا عدة مرات في أماكن عامة، وتوطدت علاقتهما فطلب منها مقابلة في شقة مهجورة بعقار تحت الإنشاء.

ويوم الواقعة، اصطحب الشاب المجني عليها إلى الشقة، حيث فوجئت بوجود اثنين من أصدقائه، فحاولت الهرب لكنهم انقضوا عليها وقيدوا حركتها، بحسب أقوالها.

وأضافت أن حبيبها وصديقيه اعتدوا عليها جنسيًا دون رغبتها وفضوا غشاء بكارتها كرهًا، وبعد الانتهاء من جريمتهم رموها على أحد الطرق حيث استغاثت بالمارة.

أمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان مدى وجود آثار اعتداء جنسي حديث من عدمه، كما طلبت التحريات حول الواقعة وتفريغ الكاميرات بمحيط مسرح الجريمة.

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