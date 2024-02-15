بعد إلغاء رسومه بـ3 شروط.. خطوات متابعة طلب التظلم على المخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أتاحت النيابة العامة خدمة متابعة طلبات التظلم على المخالفات المرورية، من خلال موقعها الإلكتروني.

وتحاول النيابة العامة التيسير على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والمجهود، بعد أن ألغت قيمة التظلم على أي مخالفة مرورية بقيمة 100 جنيه.

ويمكنك متابعة طلب التظلم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة.

- تظهر 4 خانات؛ خدمات نيابات المرور، وخدمات وثائق الأحوال الشخصية، وخدمات نيابات الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية.

- الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور، ستظهر لك خدمات الاستعلامات، أوالتصالح الفوري، أوالدفع، أوالتظلمات، أوخدمة متابعة الطلبات.

- اضغط على خدمة متابعات الطلبات والقيام بكتابة رقم الطلب وبيانات الرخصة في الخانة المخصصة، ثم الضغط على أيقونة "بحث" وستظهر لك حالة الطلب.

- يمكن إلغاء طلب التظلم على المخالفات المرورية بالضغظ على أيقونة "إلغاء الطلب".

كان النائب العام المستشار محمد شوقي، وجه بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

وأكدت النيابة في بيان سابق لها، أن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري).

جاء قرار النائب العام في ضوء حرص معالي النائب العام علي الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات.

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