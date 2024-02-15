شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد ترقية 163 معلما وأخصائيا من شاغلى وظائف المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة ترقيات 163 من شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والذين أستوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم «1047» لسنة 2023، الذي ينص على أنه إعتباراً من 1 يناير 2023 يتم ترقية «4862» من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائين الاجتماعيين، والأخصائين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى .

وجاء قرار محافظ الجيزة في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم أرقام 250 و 251 لسنه 2023 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين أستوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين .

كما أكد محافظ الجيزة أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

شمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا وعلاوة الترقية، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار رقم 1047 لسنة 2023 ورقم 1028 لسنة 2023.