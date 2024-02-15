أستاذ طب نفسي يكشف أحد أسباب بكاء الطفل باستمرار بعد الولادة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عن أحد الأسباب الرئيسية لبكاء الطفل كثيرا بعد ولادته.

وقال المهدي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، إن الجنين في بطن أمه يتأثر بكيمياء الحزن والغضب والبكاء، لافتا إلى أن كل ما يحدث من توتر وقلق فى البيئة المحيطة بالأم يتأثر بها الطفل.

وأضاف أستاذ الطب النفسي:"حال دخول الأم في حالة توتر أو حزن، أو خلاف مع الأب يفرز جسم الأم كيمياء ومواد تصل إلى مخ الجنين وتجعله يتأثر بذلك، فلما يتولد تلاقيه يبكي كثيرا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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