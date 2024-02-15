خطر على المواطنين.. طلب إحاطة بسبب تعنت الري في تسليم رشاح الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب أكتوبر والهرم والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، بشأن تأخر تسليم رشاح أبو عوض تمهيدا لإتمام عملية الردم.

وأشار النائب إلى أنه منذ 25 عاما، هناك مطالب بردم رشاح أبو عوض في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بدون أي تحرك.

وقال هشام حسين:"في النهاية وزارة الري ترفض التسليم لإتمام عمليات الردم، علما بأن الرشاح لا يمثل أي أهمية في الوقت الحالي، بل يمثل أضرارا بيئية كبيرة بسبب انتشار التلوث".

وأكد عضو مجلس النواب، أن رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين بسبب التلوث البيئي الصادر عنه.

وأوضح هشام حسين، أن ردم رشاح أبو عوض حلم أهالي المنطقة منذ عشرات السنين، وهناك توافق على الردم لأنه بلا هدف، إلا أن الإشكالية في تعطيل إجراءات التسليم وخصوصا من وزارة الري.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه للجهات المعنية، استجابة لمطالب المواطنين،