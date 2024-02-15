طقس الخميس.. أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي

تصوير- محمد معروف

سقطت قبل قليل أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في محافظة القاهرة، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بأن القاهرة الكبرى اليوم على موعد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أكدت أن هناك استمرارًا لسيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة بحبات البرد، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الأجواء تستمر حتى اليوم الخميس، لتصل إلى ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكانت الأرصاد، أشارت، إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، على أن يكون الطقس غدًا مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.