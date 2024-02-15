أول تعليق من "الري" بشأن جمع تبرعات لحفر آبار مياه جوفية بالمناطق النائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصدرت وزارة الري والموارد المائية، بيانا بشأن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية فى المناطق النائية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، على أن أي إجراءات يتم اتخاذها من أي جهة -سواء أفراد أو جمعيات- لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة "قطاع المياه الجوفية" مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى أن عقوبة تلك الإجراءات القانونية قد تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وتابعت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من حرصًا منها على الحفاظ على هذا المورد المائي الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة.