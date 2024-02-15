"مخصماك".. شاب ينهي حياته في الفلانتين بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل شاب خصام حبيبته وهجرها له ليلة الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" فصنع مشنقته ليفارق الحياة في الحال.

مأمور قسم شرطة الطالبية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل غرفته في ظروف غامضة.

معاينة الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية بينت أن المتوفى يرتدي ملابسه، خنق نفسه بقطعة ملابس؛ لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات بينه وبين محبوبته.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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