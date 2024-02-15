أمن الجيزة يكشف حقيقة ادعاء سيدة بضرب ابنها وسرقتها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة حقيقة ادعاء سيدة باعتداء شخص على آخر وسرقته بالإكراه.

إدارة الرصد تابعت تداول منشور على موقع "فيسبوك " يتضمن تعليقًا ادعت خلاله صاحبة الحساب اعتداء 4 أشخاص على أجنبي بالضرب وسرقته بسلاح أبيض بمنطقة حدائق الأهرام.

بالفحص تبين عدم صحة الادعاءـ وأنه بتاريخ 6 فبراير الجاري نُشبت مشادة كلامية بين صاحبة الحساب وابنها "يحمل جنسية إحدى الدول" وطرف ثان (4 أشخاص) أثناء تنظيفها سيارتها بالمغسلة محل عمل أحد أفراد الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية فى حينه وعرض الطرفين على النيابة العامة للتحقيق، كما تبين عدم صحة سرقة الطرف الثانى متعلقات السيدة وابنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيدة لادعائها الكاذب.

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